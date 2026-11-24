Эпископос: взаимопонимание Путина и Трампа приближает мир на Украине Эксперт: хорошие отношения Путина и Трампа приближают мир на Украине

Москва24 ноя Вести.Отношения президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа являются доверительными, что приближает заключение мира в украинском конфликте.

Об этом в соцсети X написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос, отреагировав на публикацию президента США после встречи с Путиным на саммите АТЭС с подписью "Мой друг".

Одним из главных стимулов для Москвы завершить конфликт может стать перспектива выстраивания более стабильных и предсказуемых ... отношений с Вашингтоном. Чтобы убедительно донести эту мысль, личное взаимопонимание между двумя лидерами необязательно, но оно, безусловно, способствует этому отметил эксперт

Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС. Стороны обсудили вопросы ядерного разоружения, урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.