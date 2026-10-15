Москва15 окт Вести.По решению российского лидера Владимира Путина директор Пушкинского музея Екатерина Проничева награждена орденом Дружбы. Указ, в котором сказано об этом, доступен на сайте правовой информации.

Наградить орденом Дружбы​​​... Проничеву Екатерину Владимировну говорится, в частности, в документе

Причиной этого названы заслуги в области культуры и искусства, многолетняя плодотворная деятельность.

Екатерина Проничева – 49-летний культурный деятель, директор ГМИИ имени Пушкина. Ранее занимала должности гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, председателя комитета по туризму Москвы, гендиректора ВДНХ.