Путин наградил воспитательницу, защитившую малышей при нападении на детсад Защитившая детей от нападения воспитательница получила награду из рук Путина

Москва16 окт Вести.Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" Лию Галееву — воспитателя детского сада из Оренбургской области, которая защитила детей при нападении вооруженного ножом мужчины.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Галееву Лию Наилевну — воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения … "Детский сад присмотра и оздоровления Nº1" говорится в документе

Инцидент с нападением произошел в Бугуруслане в Оренбургской области 5 февраля 2026 года, когда 25-летний мужчина с ножом проник на территорию детского дошкольного учреждения и пытался ворваться в групповую комнату. Работники детсада нажали тревожную кнопку и сумели остановить нападавшего. Дети не пострадали, одна из воспитательниц получила ранение.