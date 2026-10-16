Москва16 октВести.Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" Лию Галееву — воспитателя детского сада из Оренбургской области, которая защитила детей при нападении вооруженного ножом мужчины.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Галееву Лию Наилевну — воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения … "Детский сад присмотра и оздоровления Nº1"говорится в документе
Инцидент с нападением произошел в Бугуруслане в Оренбургской области 5 февраля 2026 года, когда 25-летний мужчина с ножом проник на территорию детского дошкольного учреждения и пытался ворваться в групповую комнату. Работники детсада нажали тревожную кнопку и сумели остановить нападавшего. Дети не пострадали, одна из воспитательниц получила ранение.