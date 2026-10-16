Спасшая детей в детсаду под Оренбургом воспитатель о награде: руки затряслись

Спасшая детей в детсаду воспитательница поделилась эмоциями от получения медали Спасшая детей в детсаду под Оренбургом воспитатель о награде: руки затряслись

Москва16 окт Вести.Воспитательница Лия Галеева, которая спасла детей от вооруженного мужчины в детсаду в Оренбургской области и недавно была награждена медалью "За спасение погибавших", поделилась эмоциями.

О награде стало известно ранее из указа российского президента Владимира Путина. Документ размещен на портале правовой информации.

Издание KP.RU пишет, что о награде Галеева узнала из сообщения в городском чате, но сначала даже не поверила в это. После звонка мэру она получила подтверждение и копию указа.

У меня аж руки затряслись от неожиданности поделилась воспитательница

5 февраля 2026 года 25-летний мужчина с ножом проник на территорию детсада в Бугуруслане Оренбургской области. Работники встали на пути злоумышленника, сумели остановить его, запереть в подсобке и нажали на тревожную кнопку. СМИ писали, что Галеева смогла выхватить нож из рук мужчины, но при этом получила ранение. Второй женщиной, защищавшей детей, была музыкальный работник Людмила Платонова. Дети не пострадали.

Лия Галеева рассказывала, что в момент инцидента думала прежде всего о безопасности воспитанников и действовала автоматически. Уже на следующий день после происшествия она вернулась к работе.