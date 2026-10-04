Участник выставки на полигоне Чебаркульский получил подарок от Путина

Путин подарил часы участнику учений "Центр-2026" Участник выставки на полигоне Чебаркульский получил подарок от Путина

Москва4 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе обхода экспозиции на полигоне Чебаркульский подарил часы одному из участников учений "Центр-2026". Кадры показал автор ИС "Вести" Павел Зарубин.

Глава государства в пятницу осмотрел экспозицию образцов вооружения, военной и специальной техники на полигоне в Челябинской области. Всего на экспозиции представлено более 300 образцов.

После осмотра представлявшему экспозицию участнику подарили президентские часы. Путин, протягивая подарок участнику учений, также поздравил его.

На память. Поздравляю сказал он

Ранее сообщалось, что на Чебаркульском полигоне в эти дни состоялись стратегические командно-штабные учения "Центр-2026", сопряженные с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026", проводимыми в рамках ОДКБ.