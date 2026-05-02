Путин подписал закон о создании в Республике Алтай игорной зоны Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай

Москва2 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает создание игорной зоны в Республике Алтай. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

На данный момент в России создано четыре игорных зоны: "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Янтарная" в Калининградской области, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае​​​. Также в стадии строительства находится игорная зона "Золотой берег" в Крыму.

Минфин РФ разработал законопроект, предполагающий возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай, еще в октябре 2025 года. Глава региона Андрей Турчак в феврале сообщал, что игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Отмечалось, что это не сеть казино по всей республике, а локализованный формат в пределах одной четко очерченной территории.