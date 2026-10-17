Москва17 октВести.Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть меры по повышению доступности каршеринга для многодетных семей. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 19 августа 2026 года.
Полный перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
В частности, предлагается увеличить количество автомобилей в парках каршеринговых компаний, оборудованных для поездок многодетных семей. Также поручено рассмотреть возможность установления сбалансированных тарифов с учетом интересов таких семей.
Проработать эти вопросы правительство должно совместно с комиссией Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" и движением "Народный фронт".
Доклад о результатах необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.