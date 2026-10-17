Путин поручил повысить доступность каршеринга для многодетных семей Владимир Путин поручил повысить доступность каршеринга для многодетных

Москва17 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть меры по повышению доступности каршеринга для многодетных семей. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 19 августа 2026 года.

Полный перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

В частности, предлагается увеличить количество автомобилей в парках каршеринговых компаний, оборудованных для поездок многодетных семей. Также поручено рассмотреть возможность установления сбалансированных тарифов с учетом интересов таких семей.

Проработать эти вопросы правительство должно совместно с комиссией Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" и движением "Народный фронт".

Доклад о результатах необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.