Москва24 нояВести.Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года выплаты в размере 1 млн рублей семьям в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение вошло в перечень решений главы государства по итогам рабочей поездки во Владивосток 2-3 сентября 2026 года.
…предусмотреть продление срока действия этой меры поддержки до 2030 годаговорится в поручении
Согласно документу, продление меры поддержки должно быть предусмотрено совместно с исполнительными органами регионов ДФО, в которых действует такая выплата.
Средства в размере 1 млн рублей предоставляются семьям при рождении третьего или последующего ребенка и предназначены для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам или займам.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.