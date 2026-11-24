Путин поручил продлить выплату в 1 млн рублей на ипотеку семьям в ДФО

Путин поручил продлить выплаты в 1 млн рублей семьям на Дальнем Востоке Путин поручил продлить выплату в 1 млн рублей на ипотеку семьям в ДФО

Москва24 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года выплаты в размере 1 млн рублей семьям в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение вошло в перечень решений главы государства по итогам рабочей поездки во Владивосток 2-3 сентября 2026 года.

…предусмотреть продление срока действия этой меры поддержки до 2030 года говорится в поручении

Согласно документу, продление меры поддержки должно быть предусмотрено совместно с исполнительными органами регионов ДФО, в которых действует такая выплата.

Средства в размере 1 млн рублей предоставляются семьям при рождении третьего или последующего ребенка и предназначены для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам или займам.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.