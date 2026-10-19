Москва19 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Жанну Болотову с 85-летним юбилеем. Глава страны отметил профессионализм и запоминающиеся работы актрисы в театре и кино.

За годы преданного служения искусству вы обогатили отечественный кинематограф глубокими, запоминающимися актерскими работами, по праву снискали высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля

Президент РФ пожелал актрисе здоровья, успехов и благополучия.

Жанна Болотова родилась 19 октября 1941 года в Новосибирской области. Она известна по ролям в фильмах "Бегство мистера Мак-Кинли", "Судьба резидента", "Подранки", "Дом, в котором я живу". "И жизнь, и слезы, и любовь...", "Из жизни отдыхающих". В 1977 году актриса стала лауреатом Государственной премии СССР, а в 1985 получила звание народной артистки РСФСР.