Москва20 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил избранного главу Южной Осетии Марата Камболова с Днем республики. Поздравительная телеграмма главы российского государства опубликована на сайте Кремля.

В ней отмечается, что этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Южной Осетии, который "в нелегкой борьбе отстоял свое законное право на свободную и мирную жизнь".

Путин подчеркнул, что отношения РФ и Южной Осетии успешно развиваются в духе добрососедства и союзничества – Москва и Цхинвал плодотворно сотрудничают по самым разным направлениям и взаимодействуют в интересах укрепления региональной безопасности и стабильности. Президент РФ выразил уверенность, что стороны продолжат тесную совместную работу по наращиванию многоплановых партнерских связей.

Российский лидер также подтвердил, что РФ "будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития".

Ранее Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии, отметив, что это подтвердило высокую степень доверия к нему со стороны югоосетинских граждан.