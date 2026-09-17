Москва17 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения. Текст соответствующей телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Уважаемый господин премьер-министр! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения говорится в поздравлении

Глава государства отметил, что именинник по праву пользуется большим уважением среди соотечественников и обладает высоким авторитетом на международной арене. Он также обратил внимание на большой личный вклад, который Моди внес в развитие и упрочение отношений между Россией и Индией.

Хотел бы выразить Вам признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе визита в Нью-Дели на прошлой неделе. Состоявшиеся переговоры, несомненно, были весьма содержательными, откровенными и продуктивными. Общение с Вами, как всегда, доставило мне искреннее удовольствие добавил Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что Москва и Нью-Дели продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах народов обеих стран.

В заключение президент РФ назвал Моди добрым другом и пожелал ему здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.