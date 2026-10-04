Путин: Мурманск за прошедшие годы стал надежным форпостом России в Арктике

Путин поздравил жителей Мурманска со 110-летием города-героя Путин: Мурманск за прошедшие годы стал надежным форпостом России в Арктике

Москва4 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и жителей Мурманска со 110-летием города-героя, отметив, что за прошедшие годы он стал надежным форпостом РФ в Арктике.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 110-летием города-героя Мурманска​​​. За прошедшие годы ваш город вырос в крупный промышленный, транспортный, научно-образовательный и культурный центр, стал надежным форпостом России в Арктике говорится в телеграмме главы государства

Российский лидер отметил, что жители искренне любят родной Мурманск, гордятся его славной трудовой и ратной историей, значимым вкладом в Великую Победу, а также своими яркими достижениями, устремленностью в будущее содействуют решению масштабных задач на благо Мурманской области и всего государства.

Президент выразил уверенность в том, что обязательно будут реализованы все стратегические планы, связанные с развитием Заполярья.

Желаю вам успехов и всего наилучшего. С праздником заключил Владимир Путин

Ранее стала известна насыщенная программа, которая ждет жителей и гостей Мурманска в день его 110-летия.