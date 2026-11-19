Путин: желаю успеха Вьетнаму, заступающему на председательство в АТЭС в 2027 г.

Путин пожелал Вьетнаму успехов в председательстве в АТЭС в следующем году Путин: желаю успеха Вьетнаму, заступающему на председательство в АТЭС в 2027 г.

Москва19 ноя Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал успехов Вьетнаму, который будет председательствовать в АТЭС в 2027 году. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Желаю успеха Вьетнаму, который заступает на председательство в нашем форуме в 2027 году сказал он

Кроме того, Путин отметил, что форум АТЭС должен объединять страны в непростых условиях фрагментации.

Путин заявил о поддержке Российской Федерацией проекта итоговой декларации саммита АТЭС.