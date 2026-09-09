Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС в 2027 году

То Лам пригласил Путина на саммит АТЭС в 2027 году Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС в 2027 году

Москва9 сен Вести.Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите АТЭС, который Вьетнам планирует провести в 2027 году на острове Фукуок. Об этом вьетнамский лидер заявил на совместной пресс-конференции с Путиным.

Я искренне благодарю президента Владимира Владимировича Путина, руководство и народ России за теплый, радушный, гостеприимный прием, оказанный мне и высокопоставленной делегации Вьетнама в ходе нынешнего государственного визита. По этому случаю позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина в скором времени посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС 2027 на острове Фукуок в ноябре 2027 года отметил То Лам

Ранее Владимир Путин охарактеризовал беседу с президентом Вьетнама То Ламом как продуктивную.