Путин предложил тост за укрепление дружбы России и Вьетнама Путин поднял тост за укрепление дружбы России и Вьетнама

Москва9 сен Вести.Президент России Владимир Путин на государственном обеде в Грановитой палате Кремля предложил тост за укрепление дружбы РФ и Вьетнама. Кадры показал автор ИС "Вести" Павел Зарубин в своем канале в MAX.

Обед от имени главы российского государства был дан в честь президента Вьетнама То Лама и его жены Нго Фыонг Ли, находящихся в РФ с визитом.

Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца. Лучше не скажешь, эти слова прекрасно отражают суть дружественных отношений России и Вьетнама, работающих вместе, сообща реализуя масштабные планы и проекты. Позвольте предложить тост за укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама, за благополучие и процветание наших стран и народов сказал он

Ранее сообщалось, что То Лам прибыл в Россию с супругой. Глава российского государства отметил, что в Москве рады принимать лидера Вьетнама и представительную вьетнамскую делегацию.