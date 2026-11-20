Москва20 нояВести.Скорость мысли, а не ракет в настоящий момент является принципиально важным моментом для победы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Эмиру Кустурице для фильма "Наше крещение. Предстоятель".
На мой взгляд, сегодня очень важным, принципиальным является даже не скорость ракет, а скорость мыслисказал глава государства
Российский лидер сослался на военных специалистов, по словам которых, ранее важны были именно технические составляющие современного вооружения, а теперь - математические знания.
И кто лучше мыслит, кто быстрее реагирует на происходящие события и вызовы, тот и побеждаетподчеркнул Путин
Кроме того, добавил президент, для победы также важны духовная основа и крепость духа.
Ранее Путин заявил, что Россия добьется всех целей, поставленных в специальной военной операции.