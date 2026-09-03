Путин не исключил роста ВВП России выше прогнозируемых 0,6% Путин: прирост ВВП в России может быть выше прогнозируемых 0,6%

Москва3 сен Вести.Экономика России растет, ее ВВП может увеличиться более чем на прогнозируемые 0,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

За последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского. Да, сейчас на где-то 0,6%. Ну, рост продолжается, он может быть, и будет выше, я нисколько не сомневаюсь сказал он

Российский лидер подчеркнул, что рост ВВП – "это принципиальная вещь". По его словам, "все спокойненько встанет на свои места", если удастся сохранить главные преимущества российской экономики, а именно стабильность, "живость" и здоровые макроэкономические показатели.