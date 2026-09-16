Путин убежден, что на предстоящих выборах победят настоящие патриоты

Путин выразил уверенность в победе на выборах настоящих патриотов Путин убежден, что на предстоящих выборах победят настоящие патриоты

Москва16 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин отметил в обращении к россиянам, что убежден в победе на выборах самых достойных кандидатов и настоящих патриотов.

Путин в среду выступил с обращением к гражданам России в преддверии парламентских выборов.

Он подчеркнул, что от выбора россиян прямо зависит, кто станет представлять их интересы на федеральном и местном уровнях.

Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России сказал Путин

Президент добавил, что убежден в победе тех, кто делом доказал преданность Родине, готовность защищать страну от любых угроз и служить народу.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября.

Новый состав Госдумы должен быть готов защищать интересы России, служить народу и работать для граждан, отмечал ранее Путин.