Москва16 сенВести.Президент РФ Владимир Путин отметил в обращении к россиянам, что убежден в победе на выборах самых достойных кандидатов и настоящих патриотов.
Путин в среду выступил с обращением к гражданам России в преддверии парламентских выборов.
Он подчеркнул, что от выбора россиян прямо зависит, кто станет представлять их интересы на федеральном и местном уровнях.
Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты Россиисказал Путин
Президент добавил, что убежден в победе тех, кто делом доказал преданность Родине, готовность защищать страну от любых угроз и служить народу.
Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября.
Новый состав Госдумы должен быть готов защищать интересы России, служить народу и работать для граждан, отмечал ранее Путин.