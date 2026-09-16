Москва16 сенВести.Склад с реквизитом студии "Квартал-95", одним из основателей которой был глава киевского режима Владимир Зеленский, сгорел на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе студии.
Уточняется, что студия потеряла большое количество декораций, костюмов и других вещей, которые использовались в выступлениях.
Уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студииотмечается на странице студии в соцсети Facebook (запрещена в России)
При этом студия не намерена отменять выступления и планирует провести концерты согласно запланированному графику.
10 сентября журналист Валентин Богданов заявил, что визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера в Киев превратился в представление "95 квартала".