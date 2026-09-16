Склад с реквизитом студии "Квартал-95" сгорел на Украине

На Украине сгорел склад с реквизитом "Квартала-95" Склад с реквизитом студии "Квартал-95" сгорел на Украине

Москва16 сен Вести.Склад с реквизитом студии "Квартал-95", одним из основателей которой был глава киевского режима Владимир Зеленский, сгорел на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе студии.

Уточняется, что студия потеряла большое количество декораций, костюмов и других вещей, которые использовались в выступлениях.

Уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии отмечается на странице студии в соцсети Facebook (запрещена в России)

При этом студия не намерена отменять выступления и планирует провести концерты согласно запланированному графику.

10 сентября журналист Валентин Богданов заявил, что визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера в Киев превратился в представление "95 квартала".