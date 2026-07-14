Москва14 июл Вести.После встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Якутии Айсен Николаев подарил ему знаменитый якутский нож. Точно с таким же ножом в 2024 году якутский штурмовик Андрей Григорьев победил в рукопашной в ДНР и дал побежденному противнику уйти. Кадры схватки стали легендарными, а ефрейтор Григорьев стал Героем России. КП.RU выяснила подробности подарка у самого Айсена Николаева.

Якутский нож — часть нашей культуры, часть нашей истории. И для всех жителей Якутии он символизирует силу духа, надежность, готовность к бою за справедливость… И — решимость — и трудиться, и защищать свою землю. Поэтому меня воины-якутяне просили — при возможности — сделать такой подарок от имени наших ребят, бойцов СВО президенту. И именно сегодня я передал такой подарок, как символ мужества наших бойцов и огромного уважения к нашему Верховному Главнокомандующему сообщил глава Якутии

По его словам на лезвии выгравировано "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян". В ответ на подарок Путин по традиции передал Николаеву монетку. Глава Якутии не сообщил о ее достоинстве, сказав лишь, что монета от президента бесценна.