Минобороны: силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб и 670 дронов ВСУ

ПВО России за сутки сбила более 600 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб и 670 дронов ВСУ

Москва12 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 670 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, по информации ведомства, за этот период были ликвидированы семь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России минувшей ночью поразила два сухогруза и объекты портовой инфраструктуры в украинском порту Черноморск, использовавшиеся для разгрузки и хранения военной продукции.