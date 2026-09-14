ПВО сбила более тысячи дронов, а также HIMARS и "Нептун" Минобороны: за сутки сбиты 1025 беспилотников, снаряды HIMARS, ракеты "Нептун"

Москва14 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили массированную атаку с воздуха, уничтожив широкий спектр средств поражения противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1025 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили в ночь на понедельник почти 400 дронов ВСУ над регионами России.