Москва13 октВести.Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в Еврейской автономной области, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
ЧП произошло ночью 9 октября в городе Облучье.
По данным следствия, нетрезвая ранее судимая 47-летняя жительница Облученского района пришла к матери, чтобы попросить денег в долг.
Недовольная женщина стала возмущаться тем, что дочь постоянно берет деньги, после чего стала выгонять ее из домаговорится в публикации ведомства в MAX
Гостья вышла из себя, схватила нож и нанесла несколько ударов в грудь и живот матери, после чего ушла из квартиры, оставив родительницу умирать.
Сейчас фигурантка расследования находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства происшествия.