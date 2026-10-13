В ЕАО женщина убила мать во время ссоры из-за денег

Пьяная жительница ЕАО зарезала мать после отказа одолжить ей денег В ЕАО женщина убила мать во время ссоры из-за денег

Москва13 окт Вести.Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в Еврейской автономной области, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

ЧП произошло ночью 9 октября в городе Облучье.

По данным следствия, нетрезвая ранее судимая 47-летняя жительница Облученского района пришла к матери, чтобы попросить денег в долг.

Недовольная женщина стала возмущаться тем, что дочь постоянно берет деньги, после чего стала выгонять ее из дома говорится в публикации ведомства в MAX

Гостья вышла из себя, схватила нож и нанесла несколько ударов в грудь и живот матери, после чего ушла из квартиры, оставив родительницу умирать.

Сейчас фигурантка расследования находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства происшествия.