Москва18 октВести.Суд избрал меру пресечения жительницы Твери, обвиняемой в убийстве своей матери, сообщили в СУ СК России по Тверской области.
Как стало известно, женщину заключили пол стражу.
По данным Следкома, преступление было совершено в минувшую среду, 14 октября.
Женщина, находясь в квартире города Твери совместно с матерью, в ходе конфликта нанесла последней ножом множественные удары в область головы и телаговорится в заявлении ведомства в MAX
Получившая ранения женщина скончалась на месте, фигурантку расследования задержали.