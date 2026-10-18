Жительницу Твери обвинили в убийстве собственной матери и арестовали

В Твери женщина зарезала свою мать во время ссоры в квартире Жительницу Твери обвинили в убийстве собственной матери и арестовали

Москва18 окт Вести.Суд избрал меру пресечения жительницы Твери, обвиняемой в убийстве своей матери, сообщили в СУ СК России по Тверской области.

Как стало известно, женщину заключили пол стражу.

По данным Следкома, преступление было совершено в минувшую среду, 14 октября.

Женщина, находясь в квартире города Твери совместно с матерью, в ходе конфликта нанесла последней ножом множественные удары в область головы и тела говорится в заявлении ведомства в MAX

Получившая ранения женщина скончалась на месте, фигурантку расследования задержали.