Москва8 июнВести.Бывший глава Тарусы Cергей Манаков наехал на пешехода на улице Ленина. Об этом пишет глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент, по его данным, произошел около 20 часов вечера.
Сегодня около 20 часов в Тарусе на улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С. А., в котором пострадала женщинаговорится в сообщении
При этом депутат был нетрезв, уточнил Голубев.
Пострадавшую отвезли в Калужскую областную клиническую больницу. По факту происшествия проводится проверка.