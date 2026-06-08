Экс-глава Тарусы Манаков сел за руль нетрезвым и наехал на женщину

Пьяный экс-глава Тарусы сбил женщину Экс-глава Тарусы Манаков сел за руль нетрезвым и наехал на женщину

Москва8 июн Вести.Бывший глава Тарусы Cергей Манаков наехал на пешехода на улице Ленина. Об этом пишет глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент, по его данным, произошел около 20 часов вечера.

Сегодня около 20 часов в Тарусе на улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С. А., в котором пострадала женщина говорится в сообщении

При этом депутат был нетрезв, уточнил Голубев.

Пострадавшую отвезли в Калужскую областную клиническую больницу. По факту происшествия проводится проверка.