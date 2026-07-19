Пьяный хоккеист Вовченко на гидроцикле сбил женщину с ребенком на сапборде

Пьяный хоккеист "Металлурга" на гидроцикле сбил женщину с ребенком на сапборде Пьяный хоккеист Вовченко на гидроцикле сбил женщину с ребенком на сапборде

Москва19 июл Вести.Пьяный хоккеист магнитогорского "Металлурга" Даниил Вовченко на гидроцикле сбил женщину с ребенком, катавшихся на сапборде. Об этом сообщила бывшая жена спортсмена Яна Вовченко-Александрова.

Пьяный Вовченко на гидроцикле сбил женщину с ребенком на сапе. Ребенок чуть не утонул, у женщины — ушибы. Утерян инвентарь. Вовченко спрятался за гидроцикл написала женщина в соцсетях

Она также уточнила, что хоккеист дал неверный номер телефона, когда у него попросили контакты, и посоветовала пострадавшим обратиться в правоохранительные органы.

Даниил Вовченко — российский хоккеист, нападающий магнитогорского "Металлурга", выступающего в КХЛ. Является обладателем Кубка Гагарина (2024).