Москва16 октВести.Подольский суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на убийство, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в MAX.
По версии следствия, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире на пятом этаже дома в Подольске вместе с женщиной. Между ними возникла ссора.
С целью убийства потерпевшей, из личных неприязненных отношений на фоне возникшей ссоры, <он> вытолкнул ее из окнаговорится в публикации
Упавшая с высоты пятого этажа женщина получила множественные телесные повреждения. Это было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.
Фигурант заключен под стражу на 1 месяц и 28 суток – до 11 декабря 2026 года, отмечается в сообщении.