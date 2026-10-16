В Подольске арестован мужчина, выбросивший женщину с 5 этажа

Пьяный мужчина выбросил женщину с 5 этажа в Подольске В Подольске арестован мужчина, выбросивший женщину с 5 этажа

Москва16 окт Вести.Подольский суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на убийство, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в MAX.

По версии следствия, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире на пятом этаже дома в Подольске вместе с женщиной. Между ними возникла ссора.

С целью убийства потерпевшей, из личных неприязненных отношений на фоне возникшей ссоры, <он> вытолкнул ее из окна говорится в публикации

Упавшая с высоты пятого этажа женщина получила множественные телесные повреждения. Это было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Фигурант заключен под стражу на 1 месяц и 28 суток – до 11 декабря 2026 года, отмечается в сообщении.