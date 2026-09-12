Москва12 сенВести.В Москве мужчину, выбросившего бутылку из-под просекко из окна гостиницы, приговорили к полутора годам лишения свободы, сообщает РИА Новости.
В 2025 году мужчина выбросил из окна отеля в центре Москвы две пустые бутылки из-под просекко. Одна из них попала в голову девушке, которая отдыхала на веранде ресторана в соседнем доме. Пострадавшей был причинен легкий вред здоровью, ей наложили швыговорится в сообщении
Позже очевидцы рассказали, что мужчина сидел на подоконнике, разговаривал по телефону и пил спиртное. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье УК о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Мужчина признал вину, возместил ущерб и извинился перед потерпевшей.
Тем не менее, суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима, позднее апелляционная инстанция признала это решение законным.