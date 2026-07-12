Пьяный отец угрожал заколоть сына-инвалида вилами в Оренбуржье В Оренбуржье отца задержали за угрозы заколоть сына-инвалида вилами

Москва12 июл Вести.Угрожавшего сыну-инвалиду вилами мужчину задержали в Саракташе Оренбургской области. Об этом рассказало управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, 45-летний житель Саракташа обратился в полицию и сообщил, что отец угрожал убить его. Оказалось, что 67-летний пенсионер напился и направил в сторону сына вилы со словами: "Заколю! Убью!"

В связи с тем, что 45-летний мужчина имеет инвалидность (нет обеих ног до колен), уйти от нападавшего не было возможности, и угрозу убийством воспринял реально пишет МВД

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ).