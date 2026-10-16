Пять ДТП случилось на обледеневшем из-за снегопада подъеме в Красноярске

Пять ДТП за 1,5 часа: водители в Красноярске оказались на ледяной горке Пять ДТП случилось на обледеневшем из-за снегопада подъеме в Красноярске

Москва16 окт Вести.Подъем в микрорайоне Солнечном в Красноярске стал сегодня утром настоящей ловушкой для автомобилистов. За полтора часа здесь случилось пять ДТП, передает ИС "Вести".

В некоторых случаях водителям удалось избежать столкновения буквально в последний момент. Причина – утренний снегопад, который застал автомобилистов врасплох.

На улице Славы они не могли заехать в горку из-за гололеда. Красноярцы публикуют в социальных сетях кадры происходившего на этом участке дороги.

По их словам, за короткое время здесь произошло сразу несколько мелких аварий. На участке временно образовывались заторы, которые самые отчаянные объезжали по тротуару и газону.