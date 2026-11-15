Москва15 нояВести.В Красноярске 11-летняя ученица пятого класса сломала позвоночник, выполняя кувырок на занятии. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
Пятиклассница из Красноярска сломала позвоночник во время обычного кувыркаговорится в публикации
Отмечается, что инцидент случился в одной из школ города 9 ноября. После кувырка девочка ощутила сильную боль в спине.
Как сообщает канал, врачи выявили у школьницы перелом тела пятого грудного позвонка. Ей оказали первую помощь и отправили в медицинское учреждение.
Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.