В Красноярске 11-летняя школьница сломала позвоночник во время кувырка

Пятиклассница в Красноярске сломала позвоночник, выполняя кувырок В Красноярске 11-летняя школьница сломала позвоночник во время кувырка

Москва15 ноя Вести.В Красноярске 11-летняя ученица пятого класса сломала позвоночник, выполняя кувырок на занятии. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Пятиклассница из Красноярска сломала позвоночник во время обычного кувырка говорится в публикации

Отмечается, что инцидент случился в одной из школ города 9 ноября. После кувырка девочка ощутила сильную боль в спине.

Как сообщает канал, врачи выявили у школьницы перелом тела пятого грудного позвонка. Ей оказали первую помощь и отправили в медицинское учреждение.

Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.