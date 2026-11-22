Девочка погибла, четверо ее родных ранены при взрыве газа в доме в селе Чечни

Пятилетняя девочка погибла при взрыве газа в частном доме в Чеченской Республике Девочка погибла, четверо ее родных ранены при взрыве газа в доме в селе Чечни

Москва22 ноя Вести.Пятилетняя девочка погибла, четверо членов ее семьи получили ожоги в результате взрыва газа в селе Комсомольское, сообщила пресс-служба СУ СКР по Чеченской Республике в мессенджере МАХ.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

По данным следствия, ночью 21 ноября 2026 года в частном домовладении, расположенном по улице Школьная в селе Комсомольское, произошел хлопок газовоздушной смеси, с последующим возгоранием, в результате которого погибла 5-летняя девочка и получили ожоги различной степени тяжести мать девочки, двое малолетних детей и дедушка. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая медицинская помощь написали в пресс-службе

Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.