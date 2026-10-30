Москва30 октВести.На медном руднике "Оюу-Толгой" в аймаке Умнеговь на юге Монголии было зафиксировано сейсмическое явление, вызванное подвижками в зоне геологического разлома. Подземные толчки спровоцировали обрушение горной породы на рабочем участке шахты. В результате происшествия пострадали 15 рабочих. Об этом сообщает новостной портал CentralAsia.media.
Все 15 пострадавших при обвале работников получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь и проводится необходимая диагностикаговорится в сообщении
В настоящее время проводится оценка причин аварии и состояния безопасности на предприятии.
Ранее в Демократической Республике Конго погибли 32 человека из-за оползня на медном руднике.