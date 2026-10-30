Обрушение горной породы произошло на руднике в Монголии, пострадали 15 рабочих

Пятнадцать рабочих пострадали в результате аварии на медном руднике в Монголии Обрушение горной породы произошло на руднике в Монголии, пострадали 15 рабочих

Москва30 окт Вести.На медном руднике "Оюу-Толгой" в аймаке Умнеговь на юге Монголии было зафиксировано сейсмическое явление, вызванное подвижками в зоне геологического разлома. Подземные толчки спровоцировали обрушение горной породы на рабочем участке шахты. В результате происшествия пострадали 15 рабочих. Об этом сообщает новостной портал CentralAsia.media.

Все 15 пострадавших при обвале работников получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь и проводится необходимая диагностика говорится в сообщении

В настоящее время проводится оценка причин аварии и состояния безопасности на предприятии.

Ранее в Демократической Республике Конго погибли 32 человека из-за оползня на медном руднике.