Работа метро в Барселоне была нарушена из-за проливных дождей Несколько станций метро Барселоны затопило

Москва30 сен Вести.Проливные дожди привели к закрытию нескольких станций метро в Барселоне. Об этом пишет газета El Periódico.

На кадрах, которые публикует издание, можно увидеть, как вода течет с потолка в переходах метро.

В метрополитене Барселоны из-за скопления воды пришлось приостановить движение по линии L5 … а также закрыть несколько станций и платформ на других линиях говорится в материале

Ранее в сентябре на юге Испании установилась аномальная жара. В муниципалитете Эль-Гранадо (Андалусия) столбики термометров достигли отметки 45,7 градуса Цельсия.