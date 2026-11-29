Работу энергообъектов на Кубани контролируют специалисты в связи с непогодой Энергообъекты в Краснодарском крае усиленно контролируют из-за непогоды

Москва29 ноя Вести.Специалисты филиала "Россети Юг – Кубаньэнерго" контролируют работу энергообъектов в Краснодарском крае в связи с непогодой, сообщила пресс-служба организации в мессенджере МАХ.

Там уточнили, что в отдельных районах региона до 1 декабря ожидается ветер с порывами до 24-30 м/с и снегопад. Так, в Анапе и Геленджике прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 34 м/с, температура опустится до -6 градусов. В районе Новороссийска порывы могут достигать 35-37 м/с.

При поступлении обращений потребителей энергетики готовы оперативно выехать на место для устранения возможных последствий непогоды написали в пресс-службе

Специалисты также предупредили жителей о необходимости соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов.