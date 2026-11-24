Москва24 нояВести.С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-36". Трансляция запуска ведется на YouTube-канале Роскосмоса.
Сегодня с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-36". Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатноговорится в заявлении госкорпорации
В Роскосмосе уточнили, что на борту корабля находятся 2,5 тонны грузов. Среди них – топливо для дозаправки станции, питьевая вода, кислород, продукты питания, медикаменты, санитарное оборудование и материалы для научных экспериментов.
Главным грузом в корпорации назвали эксперимент "Теледроид". Это робот, который должен взять на себя особо рискованные операции, снижая нагрузку на экипаж и риски при выходах в открытый космос.