Ракета-носитель с грузовым кораблем "Прогресс МС-36" стартовала с Байконура Роскосмос: ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс МС-36" стартовала с Байконура

Москва24 ноя Вести.С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-36". Трансляция запуска ведется на YouTube-канале Роскосмоса.

Сегодня с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-36". Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно говорится в заявлении госкорпорации

В Роскосмосе уточнили, что на борту корабля находятся 2,5 тонны грузов. Среди них – топливо для дозаправки станции, питьевая вода, кислород, продукты питания, медикаменты, санитарное оборудование и материалы для научных экспериментов.

Главным грузом в корпорации назвали эксперимент "Теледроид". Это робот, который должен взять на себя особо рискованные операции, снижая нагрузку на экипаж и риски при выходах в открытый космос.