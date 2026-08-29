Москва29 авг Вести.Использование Россией ракет "Бандероль" стало ключевым фактором, благодаря которому Вооруженным силам РФ удалось заблокировать черноморские порты Украины, заявила британская газета The Telegraph.

Журналисты отмечают, что ракетные удары стали ключевой частью успешной стратегии РФ против морских поставок киевского режима.

За ударами стоит новая российская крылатая ракета "Бандероль", которая после начала серийного производства в конце прошлого месяца превратила черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону для грузовых судов и нанесла серьезный ущерб портам говорится в публикации

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что Россия использовала для ударов по Киеву ракеты "Бандероль". В результате атак начались пожары на предприятии авиапромышленности "Антонов", складских объектах в Броварах и Дарницком Районе, в логистических центрах "Новой почты", а также в складских помещениях рядом с аэропортом Борисполь.