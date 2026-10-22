Министр фондов Польши Пельчиньская-Наленч заявила об уходе из правительства

Раскол в правящей коалиции Польши: правительство покинула министр фондов Министр фондов Польши Пельчиньская-Наленч заявила об уходе из правительства

Москва22 окт Вести.В правящей коалиции Польши наметился раскол, об уходе из правительства заявила министр фондов, председатель партии "Польша 2050" Катажина Пельчиньская-Наленч в социальной сети Х.

Я ухожу из правительства Дональда Туска, потому что ценности для меня важнее должностей сообщила она

В четверг Сейм поддержал законопроект о лимите в два срока для руководителей муниципалитетов. Именно это голосование, как следует из сообщения Пельчиньской-Наленч, и стало причиной принятого решения.

Кроме того, она заявила, что покидает пост председателя своей партии.