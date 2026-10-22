Москва22 октВести.В правящей коалиции Польши наметился раскол, об уходе из правительства заявила министр фондов, председатель партии "Польша 2050" Катажина Пельчиньская-Наленч в социальной сети Х.
Я ухожу из правительства Дональда Туска, потому что ценности для меня важнее должностейсообщила она
В четверг Сейм поддержал законопроект о лимите в два срока для руководителей муниципалитетов. Именно это голосование, как следует из сообщения Пельчиньской-Наленч, и стало причиной принятого решения.
Кроме того, она заявила, что покидает пост председателя своей партии.