Премьер Швеции Кристерссон подал в отставку на фоне победы оппозиции

Премьер Швеции Кристерссон заявил, что подал в отставку Премьер Швеции Кристерссон подал в отставку на фоне победы оппозиции

Москва17 сен Вести.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что подает в отставку на фоне победы оппозиции на парламентских выборах в стране.

Он возглавляет правоцентристский блок, проигравший на парламентских выборах.

Я прошу освободить меня от должности премьер-министра написал Кристерссон в письме спикеру парламента, текст которого он разместил на своей странице в X

13 сентября сообщалось, что, согласно данным опроса, представители "красно-зеленого" левоцентристского оппозиционного блока претендуют на победу на парламентских выборах в Швеции, заручившись поддержкой 51,3% избирателей.