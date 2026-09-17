Москва17 сенВести.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что подает в отставку на фоне победы оппозиции на парламентских выборах в стране.
Он возглавляет правоцентристский блок, проигравший на парламентских выборах.
Я прошу освободить меня от должности премьер-министранаписал Кристерссон в письме спикеру парламента, текст которого он разместил на своей странице в X
13 сентября сообщалось, что, согласно данным опроса, представители "красно-зеленого" левоцентристского оппозиционного блока претендуют на победу на парламентских выборах в Швеции, заручившись поддержкой 51,3% избирателей.