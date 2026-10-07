Пособие на погребение в России в 2027 году превысит 10 тысяч рублей

Размер пособия на погребение в 2027 году увеличится Пособие на погребение в России в 2027 году превысит 10 тысяч рублей

Москва7 окт Вести.Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2027 года может достигнуть 10 336,78 рубля, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, приводятся конкретные параметры выплат, рассчитанных с учетом ежегодной индексации и привязанных к индексу потребительских цен за минувший год.

Размеры пособия с 1 января 2027 года определен в сумме 9 678,63 рублей, с 1 февраля 2027-го — 10 336,78 рублей; с 1 января 2028 года — 10 336,78 рублей, через месяц — 10 750,25 рублей.

С 1 января 2029 года — в сумме 10 750,25 рублей, с 1 февраля 2029 года — 11 180,26 рублей следует из документа

На выплату пособий по умершим, которые подлежали обязательному социальному страхованию, а также в оговоренных случаях по несовершеннолетним, в 2027 году предполагается выделить 1,8 миллиарда рублей. Расчеты исходят из 156 тысяч пособий в год.

Отдельно в проекте бюджета прописаны расходы на пособия и услуги по погребению умерших неработавших пенсионеров, которые получали страховую или накопительную пенсию: в 2027 году на эти цели предусмотрено 14,7 миллиарда рублей.

Расчет сделан с учетом ожидаемого числа получателей пособия — 1,3 миллиона человек ежегодно на протяжении ближайших трех лет.

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