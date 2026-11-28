В России с 1 января 2027 года проиндексируют пособия и МРОТ Доцент Щербаченко анонсировал повышение социальных выплат в РФ на 6,8%

Москва28 ноя Вести.С 1 января 2027 года размеры государственных пособий и выплат в России увеличатся на 6,8%. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, индексация обусловлена плановым повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ), который достигнет 28,9 тыс. рублей, и ростом федерального прожиточного минимума.

Последний, как уточнил экономист, увеличится на 6,8% и составит 20,2 тысяч рублей в расчете на душу населения.

Поскольку значительная часть социальных мер привязана к этому показателю, единое пособие и смежные выплаты также будут проиндексированы на указанный процент с начала года.

Щербаченко добавил, что повышение затронет и страховые пенсии граждан. Ожидается, что выплаты будут проиндексированы в два этапа в течение 2027 года: в феврале — на 6,8%, а в апреле — еще на 3,3%.

Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 6,8% по сравнению с предыдущим показателем.