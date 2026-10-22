Разрешены полеты самого большого из самых продаваемых «Боингов» В США одобрена эксплуатация крупной модификации Boeing 737

Москва22 окт Вести.Разрешены полеты самой крупной модификации наиболее продаваемой модели Boeing 737 - MAX-10. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации США (FAA).

"После длительных проверок на безопасность, в том числе тысяч часов тестовых полетов, команда FAA готова одобрить данный критически важный самолет к продаже заявил министр транспорта США Шон Даффи

Модификация MAX-10 стала самой большой в семействе Boeing 737. Компания планировала выпустить этот самолет несколько лет назад, однако два крушения лайнеров серии 737 заставили пересмотреть стандарты безопасности. Это вызвало задержку выпуска Boeing 737 MAX-10.