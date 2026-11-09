Российский военнослужащий сообщил о трех женщинах в диверсионной группе ВСУ

Разведчики обнаружили женщин в составе диверсионной группы ВСУ Российский военнослужащий сообщил о трех женщинах в диверсионной группе ВСУ

Москва9 ноя Вести.Командование ВСУ включало женщин в состав диверсионно-разведывательных групп. Об обнаружении одной из таких групп рассказал ТАСС командир роты 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Змей.

По его словам, диверсионная группа ВСУ вышла из Артемовска и направилась в тыловой район. Российским разведчикам удалось отследить ее передвижение. Диверсанты "сбросили форму" и переоделись в гражданскую одежду.

В группе были женщины, форма пахла женскими духами. Было в составе группы три женщины рассказал российский военнослужащий

Кроме того, диверсанты допустили ошибку, оставив список с позывными в кармане сброшенной военной формы, добавил он.