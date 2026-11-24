Москва24 ноя Вести.Пленум Верховного суда РФ разъяснил вопрос конфискации средств за финансирование ВСУ. Об этом следует из принятых дополнений в постановление 2018 года "О некоторых вопросах, связанных с конфискацией имущества в уголовном судопроизводстве", пишет ТАСС.

Согласно этой информации, средства в размере переданного имущества подлежат конфискации с осужденных за государственную измену в виде финансирования ВСУ или иных иностранных организаций либо их представителей в деятельности, направленной против безопасности России.

Основанием для конфискации является приговор суда. Могут быть конфискованы деньги, ценности и другое имущество, используемые или предназначенные, в частности, для деятельности, направленной против безопасности России.

Если конфискация денег, ценностей или иного имущества … невозможна по причине их отсутствия, суду следует применять положения ст. 104.2 УК РФ сказано в дополнении

Для этого суд может наложить арест на имущество. Однако, по разъяснениям Верховного суда, если владелец не осознавал, что его имущество используется для финансирования действий, направленных против безопасности России, то конфискация не должна производиться.