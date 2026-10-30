Мужчина, подозреваемый в финансировании ВСУ, арестован в Северной Осетии

В Северной Осетии арестовали подозреваемого в финансировании ВСУ Мужчина, подозреваемый в финансировании ВСУ, арестован в Северной Осетии

Москва30 окт Вести.Сотрудники УФСБ России по РСО-Алания пресекли противоправную деятельность 48-летнего гражданина РФ, подозреваемого в финансировании ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Как уточняется в публикации, мужчина оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины в период пребывания на территории Швеции и Украины.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье о госизмене.