Реклама ресторана в Тегеране вызвала хейт из-за сходства с прозвищем Нетаньяху Реклама ресторана "Биби" в Тегеране вызвала недовольство в иранских соцсетях

Москва26 окт Вести.Рекламная кампания столичного ресторана "Биби", расположенного на площади Ванак в Тегеране и со слоганом "Попробуйте стряпню Биби", вызвала недовольство пользователей соцсетей, сообщило иранское агентство Tasnim.

Поводом для критики послужил слоган заведения, который появился на фоне начала израильской военной операции против Ирана говорится в сообщении

Дело в том, что "Биби" является широко распространенным прозвищем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В то же время в персидском языке это слово часто используется как ласковое обращение внуков к бабушке.

Как напоминает агентство, около двух месяцев назад уже поступала информация о блокировке Instagram-страницы (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) этого ресторана и об опечатывании самого заведения.

Источники Tasnim уточнили, что страницу заблокировала полиция общественной безопасности, однако помещение опечатано не было: управляющий заранее обратился в судебные органы и, предоставив обязательство и соответствующее письмо, уведомил об этом сотрудников полиции. В связи с этим опечатывание не проводилось.

По данным агентства, после восстановления работы страницы реклама возобновилась, и название "Биби" по-прежнему фигурирует в публикациях. При этом в комментариях под постами, как утверждает Tasnim, остаются сообщения в поддержку Израиля, которые, по версии агентства, организованы из-за рубежа и не были удалены администраторами страницы.

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