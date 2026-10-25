Москва25 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в социальной сети X сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в городе, похожем на Тель-Авив.

Также в публикации глава правительства привел слова публициста Юваля Блумберга.

Государство Израиль находится в реальной и непосредственной экзистенциальной опасности. Если иранцы получат ядерное оружие, больше уже ничто не будет иметь значения. Все остальное – мелочи по сравнению с экзистенциальной угрозой со стороны Ирана и шиитской оси говорится в посте

Кроме того, Блумберг утверждает, будто у Израиля есть всего два года, чтобы решить вопросы с Ираном.

На пост Нетаньяху уже отреагировал глава оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот. Он обвинил премьера в истерике, а также в том, что Нетаньяху в своей предвыборной кампании использует ложь и запугивание.