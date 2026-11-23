Рекордный забег на 310 тыс. человек прошел в Дубае Рекордные 310 тыс. человек вышли на забег Dubai Run 2026

Москва23 ноя Вести.Более 310 тысяч человек приняли участие в забеге Dubai Run 2026, установив тем самым рекорд для данного мероприятия. Об этом пишет Дубайский медиаофис в соцсети X.

Dubai Run 2026. Крупнейший в мире бесплатный забег. 310 000 участников говорится в публикации

Восьмой забег Dubai Run прошел 22 ноября в рамках десятого Dubai Fitness Challenge, объединившего бегунов, любителей спортивной ходьбы и их семьи. Участники могли выбрать забег на 5 и 10 км. Во время преодоления дистанций бегуны проходили мимо самых знаковых достопримечательностей Дубая.