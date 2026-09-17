Репетиция комедии Эльдара Рязанова привела к драке актрис MK.RU: актрисы подрались во время репетиции комедии Эльдара Рязанова

Москва17 сен Вести.Во время репетиции комедии Эльдара Рязанова в народном театре в Подмосковье актрисы устроили драку. Об этом MK.RU.

Уточняется, что актрисы устроили перепалку во время работы над спектаклем "Притворщики". 29-летняя девушка сказала своей 45-летней коллеге, игравшей роль сценариста, что она якобы приняла неправильную позу. После разговора на повышенных тонах девушка, игравшая роль Светланы, ударила коллегу в глаз.

Пострадавшая актриса обратилась в полицию, однако экспертиза не нашла вреда здоровью. Девушку привлекли по административной статье за нанесение побоев и назначили ей штраф в 5 тысяч рублей.

Подчеркивается, что сразу после конфликта обеих женщин исключили из театра, однако вскоре зачинщицу приняли обратно.