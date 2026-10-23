Решение наследного принца об абортах привело к скандалу в Лихтенштейне Наследный принц Лихтенштейна наложил вето на закон о декриминализации абортов

Москва23 окт Вести.Наследный принц Лихтенштейна Алоиз не поддержал законопроект о декриминализации абортов на сроке до 12 недель. Он воспользовался своим конституционным правом вето, в результате чего парламентская инициатива не была ратифицирована. Об этом сообщает The Guardian.

Сторонники смягчения законодательства об абортах назвали решение принца ударом по демократическим принципам княжества и организовали кампанию с критикой Алоиза.

Один человек отменяет решение, инициированное почти четвертью избирателей и принятое парламентом заявили организаторы кампании

Кроме декриминализации абортов на сроке до 12 недель, законопроект также предусматривает оплату процедуры за счет медицинского страхования. По данным проведенного в стране соцопроса, за реформу выступили 62% избирателей.

Наследный принц объяснил свое решение необходимостью защищать право на жизнь нерожденных детей. Он отметил, что необходимо распространять информацию, разъясняющую в чем состоит процедура аборта.

В княжестве аборты допускаются только при исключительных обстоятельствах (при наличии угрозы жизни роженицы, изнасиловании), однако жительницам разрешается выезжать за границу для проведения процедуры прерывания беременности.

Ранее депутат Милонов сравнил аборты со смертной казнью.